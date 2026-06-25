Olieconcern Chevron: activiteiten in Venezuela gaan door

HOUSTON (ANP/BLOOMBERG) - De activiteiten van het Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron in Venezuela gaan door ondanks de verwoestende aardbevingen in het Zuid-Amerikaanse land. Ook zijn alle ongeveer 3000 werknemers van het bedrijf in het land ongedeerd, aldus Chevron.

"Als een langdurige werkgever en partner in Venezuela zijn we solidair met het land en zijn bevolking in deze moeilijke tijd", aldus een verklaring. "We blijven toegewijd bij het ondersteunen van onze werknemers en de gemeenschappen rond onze faciliteiten en het aanhoudend veilig uitvoeren van onze operaties."

Chevron werkt in het land samen met het Venezolaanse staatsolieconcern PDVSA. Het staatsbedrijf zou wel schade onderzoeken aan petrochemische faciliteiten in de buurt van het epicentrum van de aardbevingen ten westen van Caracas. Bij raffinaderijen en een exportterminal is er geen schade.

Venezuela heeft de grootste olievoorraden ter wereld, maar de olie-infrastructuur is veelal verouderd door te weinig onderhoud en gebrek aan investeringen.