Olieprijs verder omhoog door aanhoudende strijd Israël en Iran

LONDEN (ANP) - De olieprijzen gingen maandag verder omhoog na de sterke opmars op vrijdag. De aanvallen die Israël en Iran in het afgelopen weekend op elkaar hebben uitgevoerd, voedden de angst voor een breder conflict in de regio die goed is voor een derde van de wereldwijde productie van ruwe olie.

De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde 1,1 procent hoger op bijna 74 dollar. Een vat Brentolie, de olie uit onder meer het Midden-Oosten en de Noordzee, werd 0,9 procent duurder op bijna 75 dollar. Vrijdag werd olie al rond de 8 procent duurder na de verrassingsaanval van Israël op militaire en nucleaire faciliteiten in Iran.

Het Israëlische leger meldde in de nacht van zondag op maandag dat het raketinstallaties in centraal Iran aanvalt in de vierde dag van het offensief tegen het land. Iran voerde in de afgelopen dagen meerdere raketaanvallen uit op Israël. Persbureau Reuters meldde dat Iran niet openstaat voor onderhandelingen over een staakt-het-vuren zolang het wordt aangevallen door Israël.