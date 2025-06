Israëlische minister dreigt: inwoners Teheran gaan prijs betalen

De Israëlische minister van Defensie heeft gewaarschuwd dat inwoners van de Iraanse hoofdstad Teheran de "prijs gaan betalen" voor Iraanse aanvallen op Israëlische burgers. Dat gaat ook "spoedig" gebeuren, schreef minister Israel Katz op sociale media. Katz stelde dat de "dictator uit Teheran is veranderd in een laffe moordenaar" die "doelbewust op Israëlische burgers schiet".

Iran heeft in de nacht van zondag op maandag een nieuwe raketaanval op Israël uitgevoerd. Dat meldde onder meer het Israëlische leger. In Jeruzalem, Tel Aviv en Haifa werden explosies gemeld. Er vielen zeker vijf doden, meldt de ambulancedienst Magen David Adom (MDA).

In Tel Aviv richtten raketinslagen schade aan, aldus de politie. Hulpdiensten reageerden op meldingen van ballistische raketten op meerdere locaties in centraal Israël. Volgens MDA zijn 87 gewonden overgebracht naar ziekenhuizen vanaf vier verschillende locaties. De Iraanse Revolutionaire Garde claimt een nieuwe methode te hebben gebruikt om de Israëlische luchtverdediging te omzeilen.

Op videobeelden is te zien hoe het afweersysteem Iron Dome meerdere Iraanse projectielen boven Tel Aviv onderschepte.

In Haifa werden eveneens raketinslagen gemeld. Volgens het Britse maritieme veiligheidsbedrijf Ambrey brak brand uit bij een elektriciteitscentrale nabij de haven. Het bedrijf zegt videobeelden te hebben geverifieerd van twee hypersonische raketten die insloegen. Haifa is strategisch belangrijk: de stad heeft een olieraffinaderij, een belangrijke zeehaven en een marinebasis. Internationale media kregen van de politie geen toestemming om opnames te maken van de schade, meldt The Times of Israel.

Kort na de oproep om schuilkelders op te zoeken, kregen inwoners toestemming om deze weer te verlaten. Volgens de Israëlische nieuwszender C14 zijn bij de aanval zeker honderd raketten afgevuurd. Het totale dodental in Israël sinds vrijdag staat inmiddels op achttien. In Iran vielen volgens het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tot dusver 224 doden. Het gaat volgens een woordvoerder vooral om burgers.

Israël zegt ook nieuwe aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd. De Israëlische krijgsmacht meldt dat in hoofdstad Teheran "commandocentra van de Quds-brigade van de Revolutionaire Garde en het Iraanse leger" zijn bestookt.