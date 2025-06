China meldt kort na Musk eveneens stap in 'hersenimplantatenrace'

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China heeft met succes de eerste klinische proef afgerond van een technologie waarmee signalen uit de hersenen externe apparaten kunnen aansturen, schrijft de Chinese krant Global Times. Hiermee zou het land na de Verenigde Staten het tweede land zijn dat dit stadium heeft bereikt in wat in media al is omgedoopt tot de hersenimplantatenrace.

Chinese onderzoekers hebben in maart een implantaat ingebracht bij een patiënt met tetraplegie. Dat is een toestand waarbij alle ledematen verlamd zijn. Enkele weken na de operatie kon de patiënt racespellen en schaken op de computer spelen, waarbij alleen gedachten werden gebruikt voor de besturing.

Ook in de VS werden recent vorderingen gemeld. Enkele dagen geleden meldde de start-up Neuralink van Elon Musk dat het een hersenimplantaat had gebruikt om een aap iets te laten zien dat er fysiek niet was. Dit was volgens het Amerikaanse bedrijf een belangrijke stap richting het doel om blinde mensen te helpen zien.