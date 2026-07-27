Olieprijzen dalen flink door gevechtspauze tussen de VS en Iran

LONDEN (ANP) - De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten dit weekend hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie, de belangrijkste indicator voor olie uit het Midden-Oosten, daalde met ongeveer 6 procent tot rond de 91 dollar per vat. Vorige week kwam de prijs van Brentolie kort boven de 100 dollar per vat uit.

Dertien dagen achter elkaar voerden de VS aanvallen uit op Iran, dat reageerde met vergeldingsacties. Ook Teheran heeft aangekondigd de vergeldingsacties op te schorten.

De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de 84 dollar per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8 procent.