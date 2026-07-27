Bewoners omgeving Sappemeer voelen aardbeving met kracht van 1,6

SAPPEMEER (ANP) - In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond om 19.08 uur een aardbeving plaatsgevonden. De beving had een magnitude van 1,6 en zat op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI.

RTV Noord meldt dat er tientallen meldingen zijn binnengekomen van mensen die een klap, knal of dreun hebben waargenomen. Ook werden er trillingen gevoeld. Op de website van het KNMI is te lezen dat het om een "geïnduceerde aardbeving" gaat. Dat betekent dat de beving werd veroorzaakt door menselijk handelen, bijvoorbeeld gaswinning.