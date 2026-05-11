Olieprijzen lopen op na Trumps afwijzing van Iraans voorstel

door Ans Vink
maandag, 11 mei 2026 om 6:03
bijgewerkt om maandag, 11 mei 2026 om 7:18
De olieprijzen liepen in de nacht van zondag op maandag op na de mededeling van de Amerikaanse president Donald Trump dat een Iraans vredesvoorstel "volkomen onacceptabel" is. Amerikaanse olie werd ruim 4 procent duurder en liep op naar ruim 99 dollar per vat. Een vat Brent, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, ging met ruim 3 procent in prijs omhoog tot zo'n 105 dollar per vat.
Sinds de Straat van Hormuz eind februari effectief werd afgesloten door Iran in reactie op Amerikaanse en Israëlische aanvallen, zijn de olieprijzen fors gestegen. Wisselende uitspraken van Trump over de vredesonderhandelingen met Iran en eventuele heropening van de zeestraat deden de prijzen de afgelopen weken flink fluctueren.
Trump zei zondagavond niet waarom hij het Iraanse voorstel onacceptabel vindt. Langetermijnafspraken over de Iraanse nucleaire infrastructuur zouden onder meer een struikelblok zijn.
