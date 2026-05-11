Rapport: veilig Bonaire kostbaar, maar nietsdoen is veel duurder

KRALENDIJK (ANP) - Om de inwoners van Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zijn investeringen van tussen de 1,2 en 1,8 miljard dollar nodig, becijferen onderzoekers van adviesbureau Grant Thornton in opdracht van Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds. De prijs voor nietsdoen is naar hun inschatting echter veel hoger. Door de stijgende zeespiegel en de oplopende temperaturen kan het eiland bijvoorbeeld overstromen.

In dollars uitgedrukt, kan de klimaatgerelateerde schade volgens het rapport tot 2050 oplopen tot zo'n 5,6 miljard dollar. Voor de organisaties die opdracht gaven voor de inventarisatie is duidelijk dat snel actie nodig is. De rechtbank in Den Haag oordeelde eind januari ook dat de Nederlandse overheid meer moet doen om mensen op Bonaire, dat de status van bijzondere gemeente heeft, beter te beschermen.

Volgens de rechters die de zaak behandelden, heeft Nederland jarenlang nagelaten ze hetzelfde beschermingsniveau te bieden als inwoners van Europees Nederland. Dat komt volgens de rechtbank neer op discriminatie.

In beroep

Het onderzoek verschijnt kort voor het bezoek van premier Rob Jetten aan het Caribische eiland. Hij wordt daar dinsdag verwacht. "Premier Jetten mag niet langer wegkijken en moet nu in actie komen om mensen op Bonaire te beschermen tegen de klimaatcrisis. Zij ervaren nu al dagelijks de gevolgen, in de vorm van extreme hitte en een stijgende zeespiegel", zegt campagneleider Eefje de Kroon van Greenpeace in een verklaring. Ze voegt eraan toe dat elke dollar die wordt geïnvesteerd uiteindelijk het tienvoudige oplevert, "in de vorm van betere gezondheid, cultuurbescherming en banen."

Grote kostenposten zijn het verbeteren van de kustbescherming en het aanpakken van wateroverlast. Daarbij moet volgens de onderzoekers ook worden gekeken naar herstel van koraalriffen en mangroves. Dat zijn natuurlijke golfbrekers. Ook het hittebestendig maken van gebouwen, waaronder scholen, het ziekenhuis en woningen op het eiland, kost honderden miljoenen.

Het kabinet heeft toegezegd meer te gaan doen om Bonaire te helpen, maar is tegelijkertijd in beroep gegaan tegen het vonnis. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zei daar "zwaarwegende juridische redenen" voor te hebben. Het kabinet is het bijvoorbeeld niet met de rechters eens dat internationale zee- en luchtvaart moeten meetellen voor de nationale klimaatdoelen, omdat dat in strijd zou zijn met internationale afspraken.