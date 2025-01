Olieprijzen omhoog ondanks wapenstilstand tussen Israël en Hamas

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen zijn woensdagavond verder gestegen, ondanks het nieuws dat er een deal over een wapenstilstand is bereikt tussen Israël en Hamas. Op de oliemarkten stond de handel vooral in het teken van de nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers en de tijdelijke sluiting van een belangrijke Amerikaanse brandstofpijpleiding. Ook leven er bij oliehandelaren al langer zorgen over verstoringen in de olietoevoer door de sancties tegen Rusland.

Een bestand in het Midden-Oosten zou onder andere omstandigheden voor een daling van de olieprijzen hebben kunnen zorgen. Daarmee lijkt immers een tijdelijk einde te komen aan een conflict dat ook de mondiale oliehandel behoorlijk heeft verstoord. De markten reageerden echter nauwelijks op dit bericht. Daarbij speelt waarschijnlijk ook mee dat handelaren al rekening hielden met een mogelijke deal aangezien dinsdag al bekend werd dat een akkoord nabij leek.

Een vat Amerikaanse olie liet in de loop van de avond een prijsstijging zien van bijna 3 procent tot bijna 80 dollar. Brentolie, de olie uit onder meer het Midden-Oosten en de Noordzee, klom ruim 2 procent tot bijna 82 dollar. Uit de inflatiecijfers kwam naar voren dat de consumentenprijzen in de VS minder zijn gestegen dan verwacht, wat de koers van de dollar onder druk zette. Ook reageerden de oliemarkten op een bericht dat Colonial Pipeline de grootste brandstofpijp in de VS had stilgelegd om een mogelijk lek in Georgia.