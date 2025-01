Faber heeft geen oplossing voor onveiligheid in Ter Apel

In reactie op een zeer kritisch inspectierapport over "zeer ernstige veiligheidsrisico's" in aanmeldcentrum Ter Apel komt asielminister Marjolein Faber niet met oplossingen voor de korte termijn. De Inspectie Justitie en Veiligheid stelt "goed vast" dat "ons systeem totaal is vastgelopen", vindt de bewindsvrouw. Daarom herhaalt de minister dat ze de instroom wil beperken.

De inspectie riep Faber ook op om de doorstroom naar andere locaties te verbeteren. Maar op dat vlak komt ze niet met nieuwe oplossingen. Tot frustratie van hulporganisaties en gemeenten is ze nog steeds van plan om een streep te zetten door de spreidingswet, die opvangplekken beter over gemeenten moet verdelen.

De minister wijst op maatregelen die al eerder zijn genomen om de veiligheid in Ter Apel te verbeteren. Ze noemt dat hier meer wordt gesurveilleerd en meer politiecontroles worden gedaan. Bovendien is de toegangscontrole volgens haar verbeterd, heeft het personeel een noodknop voor bij onveilige situaties en worden overlastgevende asielzoekers apart opgevangen.