Olieprijzen omlaag na ondertekening voorlopige vredesdeal Iran-VS

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen gingen donderdagochtend omlaag na de ondertekening van een voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de Straat van Hormuz volledig heropend moet worden voor de scheepvaart. Ook de Europese gasprijs daalde.

Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd meer dan 2 procent goedkoper op 77,75 dollar per vat. Deze week is Brent flink in prijs gezakt door optimisme over vrede in het Midden-Oosten. De prijs staat nu nog maar ruim 5 dollar boven het niveau van voor het begin van de Iranoorlog eind februari. In april piekte Brent nog op meer dan 126 dollar per vat (van 159 liter), het hoogste niveau sinds 2022.

Een vat Amerikaanse WTI-olie daalde donderdagochtend 2,5 procent tot 74,86 dollar. De Europese gasprijs zakte bijna 4 procent tot iets boven de 40 euro per megawattuur. Daarmee staat de gasprijs op het laagste niveau in twee maanden tijd.