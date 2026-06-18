ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Olieprijzen omlaag na ondertekening voorlopige vredesdeal Iran-VS

Economie
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 9:08
anp180626066 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen gingen donderdagochtend omlaag na de ondertekening van een voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de Straat van Hormuz volledig heropend moet worden voor de scheepvaart. Ook de Europese gasprijs daalde.
Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd meer dan 2 procent goedkoper op 77,75 dollar per vat. Deze week is Brent flink in prijs gezakt door optimisme over vrede in het Midden-Oosten. De prijs staat nu nog maar ruim 5 dollar boven het niveau van voor het begin van de Iranoorlog eind februari. In april piekte Brent nog op meer dan 126 dollar per vat (van 159 liter), het hoogste niveau sinds 2022.
Een vat Amerikaanse WTI-olie daalde donderdagochtend 2,5 procent tot 74,86 dollar. De Europese gasprijs zakte bijna 4 procent tot iets boven de 40 euro per megawattuur. Daarmee staat de gasprijs op het laagste niveau in twee maanden tijd.
loading

POPULAIR NIEUWS

167489325_m

Bijna iedereen gebruikt WD-40 verkeerd: op deze plekken richt het juist schade aan

251631038_m

Bijna alle hartaanvallen worden veroorzaakt door deze vier risicofactoren

shutterstock_1822919855

Brussel legt bom onder box 3: beleggen via bv straks fiscaal goudmijn

generated-image

Je hebt meer recht op vrije dagen dan je denkt

Sectorvergelijking_2030-1

De 50 beste stages en leerwerkplekken met toekomstperspectief

shutterstock_2075039719

De vloek van het pensioen: waarom nietsdoen je sneller sloopt dan werken”

Loading