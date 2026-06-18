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Engels district kiest parlementslid met mogelijk grote gevolgen

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 8:57
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MANCHESTER (ANP) - Een Engels kiesdistrict tussen Manchester en Liverpool kiest donderdag een nieuw parlementslid. De stembureaus zijn open en blijven dat tot 23.00 uur onze tijd. De tussentijdse verkiezing wordt met belangstelling gevolgd vanwege de deelname van Labour-veteraan en burgemeester van Manchester Andy Burnham.
De 76.000 stemgerechtigden in het district Makerfield ten noordwesten van Manchester kunnen volgens Britse media zo een nieuwe premier kiezen. Met een zetel in het Britse parlement kan Burnham het leiderschap van Labour opeisen en zich als alternatief aanbieden voor de impopulaire premier Keir Starmer.
De 56-jarige Burnham werd lid van Labour toen hij 15 jaar oud was en geldt als een van de kopstukken van deze partij. Hij heeft begin dit jaar nog een vergeefse poging gedaan een parlementszetel te bemachtigen. Voor hij in 2017 burgemeester werd, deed hij verscheidene pogingen de leider van Labour en het land te worden.
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