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Olieprijzen stijgen na Trumps afwijzing van Iraans voorstel

Economie
door anp
maandag, 28 september 2026 om 7:54
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NEW YORK (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De olieprijzen stijgen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt-het-vuren heeft afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Zondag zei Trump tegen nieuwssite Axios dat hij deze week wel nog nieuwe gesprekken met Iran verwacht.
Een vat Brentolie, olie uit het Midden-Oosten en Europa, werd ruim 3 procent duurder op 107,51 dollar. Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 94,31 dollar per vat.
De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld. Er werden 12,8 miljoen vaten per dag geëxporteerd, het meest sinds het uitbreken van de Iranoorlog eind februari. Dat komt onder meer omdat er toch meer olie via de Straat van Hormuz wordt vervoerd. Vorige week gingen er bijna twintig schepen met elk 2 miljoen vaten Saudi-Arabische olie aan boord via de zeestraat, meldt databureau Kpler.
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