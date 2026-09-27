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Van der Poel na 'heel sterke wedstrijd' blij met WK-brons

Sport
door anp
zondag, 27 september 2026 om 22:57
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MONTREAL (ANP) - De blijdschap overheerst bij Mathieu van der Poel na zijn derde plaats in het wereldkampioenschap op de weg. "Ik heb een heel sterke wedstrijd gereden, voelde me goed en had lange tijd de controle. Ik deed alles wat ik kon en ik was dicht bij succes, maar ik had ook geluk nodig. Uiteindelijk ben ik blij met brons", zei de wereldkampioen van 2023 tijdens zijn persconferentie in Montreal.
Van der Poel (31) reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag vlak daarna de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen en niet meer terugkeren. "Het was niet aan mij om dat gat te dichten. Ik moest op dat moment ook gokken om kans te houden op de wereldtitel en ik bleef bij die beslissing."
Van der Poel sprintte vervolgens naar het brons in de achtervolgende groep. "Ik slaagde erin wat te herstellen en ging natuurlijk voor die medaille. Gezien het wedstrijdverloop ben ik tevreden en trots."
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