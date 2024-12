ABUJA (ANP/RTR) - Er is een olieramp gebeurd bij een Shell-laadterminal in de Deltaregio van Nigeria nadat een pijpleiding was gebarsten. De gelekte olie heeft de kustlijn bereikt. Dat meldt het maritieme agentschap van Nigeria (NIMASA).

De ramp vond plaats in de Bonny-terminal, aldus NIMASA, dat zegt met Shell samen te werken om de omvang van de ramp en vervolgacties te bepalen. Shell heeft de gebarsten pijpleiding stilgelegd en afsluitschermen geplaatst om omliggende gebieden te beschermen.