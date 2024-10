Olympische Spelen geven Franse economie impuls in derde kwartaal

PARIJS (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Olympische Spelen in Parijs dit jaar hebben de Franse economie in het derde kwartaal een impuls gegeven. Het bruto binnenlands product (bbp) steeg met 0,4 procent, maakte het Franse statistiekbureau INSEE woensdag bekend.

Na een groei van 0,2 procent in de eerste helft van dit jaar, werd de economie "gestimuleerd door de Olympische Spelen" in juli en augustus, aldus het bureau. De groei werd vooral aangedreven door consumentenbestedingen en overheidsuitgaven.

De cijfers zijn een meevaller voor president Emmanuel Macron, die kampt met oplopende begrotingstekorten. De Olympische Spelen duurden van 26 juli tot 11 augustus. Cijfers van het statistiekbureau tonen aan dat de groei van de consumentenbestedingen in september weer vertraagde. In oktober daalde het consumentenvertrouwen in Frankrijk voor het eerst sinds april.