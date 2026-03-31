OM kijkt in witwasonderzoek Rabobank naar langere periode

AMSTERDAM (ANP) - Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar mogelijke tekortkomingen in het bestrijden van witwassen bij Rabobank beslaat een langere periode dan eerder gedacht. De bank heeft dossiers moeten overleggen die lopen tot het heden, blijkt uit een tussenuitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Het OM meldde vorig jaar nog dat het onderzoek zich richtte op de periode van 2016 tot eind 2021.

Het OM vroeg eind vorig jaar 29 dossiers op over cliëntenonderzoek in de periode van oktober 2016 tot heden, blijkt uit het deze week gepubliceerde oordeel waar Het Financieele Dagblad eerder over berichtte. Rabobank verzette zich hiertegen bij de rechtbank.

Volgens de bank waren er geen aanwijsbare verdenkingen van tekortkomingen bij de bestrijding van witwassen in de latere periode. Het OM wekte vorig jaar april met een persbericht bovendien de indruk dat het onderzoek bijna was afgerond en zich zou beperken tot de periode tot eind 2021, stelde Rabobank. De rechter ging daar niet in mee en verklaarde de klacht ongegrond.