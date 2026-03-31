BBB zet senator uit fractie na opzeggen lidmaatschap

DEN HAAG (ANP) - Senator Robert van Gasteren is niet langer welkom in de fractie van BBB in de Eerste Kamer. Dat meldt een woordvoerder van BBB. Aanleiding is dat Van Gasteren afgelopen vrijdag tijdens een ledenbijeenkomst publiekelijk zijn lidmaatschap van de partij opzegde.

"Laat ik hier helder over zijn: wie BBB vertegenwoordigt in de Eerste Kamer, is lid van BBB", zegt fractievoorzitter Ilona Lagas. "Voor BBB is het lidmaatschap geen formaliteit, maar een wezenlijk onderdeel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid en verbondenheid met de partij en haar leden."

De fractie heeft Van Gasteren gevraagd zijn zetel terug te geven. Of hij dat doet, is nog niet duidelijk. Sinds BBB in 2023 als grootste partij haar intrede deed in de Eerste Kamer, zijn al vier andere senatoren uit onvrede opgestapt. Robert Croll en Arie Griffioen stapten over naar D66, Eric Kemperman sloot zich aan bij FVD en Pim Walenkamp begon een eenmansfractie.

Definitief vertrekt Keijzer

De stap van Van Gasteren werd vrijdag overschaduwd door het definitieve vertrek van Mona Keijzer bij BBB. Zij verliet eerder al de Tweede Kamerfractie van de plattelandspartij, nadat niet zij maar Henk Vermeer was aangewezen als opvolger van Caroline van der Plas als politiek leider. De bijeenkomst in Barneveld was juist bedoeld om de gemoederen te bedaren.

BBB dankte haar sterke positie in de Eerste Kamer aan een klinkende overwinning bij de provinciale verkiezingen van 2023. De partij wist dat succes bij de Tweede Kamerverkiezingen later dat jaar al niet te herhalen, maar ging wel meeregeren met Keijzer als vicepremier. Bij de vervroegde verkiezingen van afgelopen najaar verloor BBB verder terrein.