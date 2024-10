OM krijgt nog tijd voor besluit aanklagen oud-ING-topman Hamers

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) mag op zijn eigen moment besluiten over het wel of niet dagvaarden van voormalig ING-topman Ralph Hamers voor zijn rol in het witwasschandaal bij de bank. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald nadat Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) van financieel activist Pieter Lakeman in een kort geding had geëist dat deze beslissing sneller genomen moet worden. Lakeman was bang dat de feiten zouden verjaren en eiste daarom actie van het OM.

De Staat zei eerder deze maand tijdens de zitting al dat het OM voor het einde van het jaar beslist over het wel of niet voor de rechter brengen van Hamers. Volgens het OM is het onderzoek nu zo goed als afgerond en gaan de officieren van justitie komende maanden beslissen voor welke optie ze kiezen. De rechter geeft het OM daar nu ook de ruimte voor.