Omboeken reizigers in Midden-Oosten lastig voor KLM

AMSTELVEEN (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft moeite met het omboeken van reizigers die zijn getroffen door de beslissing om voorlopig het luchtruim boven een aantal landen in het Midden-Oosten te mijden. Andere maatschappijen schrappen namelijk ook vluchten naar dat gebied. Daarom biedt KLM deze passagiers nog geen vervangende reis aan op zaterdag of zondag. "Zodra het kan, worden de passagiers omgeboekt", meldt het bedrijf op de eigen website.

KLM vliegt tot nader order niet naar Dubai, Tel Aviv in Israël en de Saudische bestemmingen Riyad en Dammam. Daarbij verwijst de maatschappij naar "de geopolitieke situatie". In Iran zijn hevige protesten tegen het regime neergeslagen. De Amerikaanse president Donald Trump zei deze week dat oorlogsschepen van de Verenigde Staten onderweg zijn naar het land.

Air France annuleerde vluchten van Parijs naar Dubai die voor vrijdag en zaterdag gepland stonden. British Airways staakte eerder de vluchten naar Bahrein, waar het hoofdkwartier ligt van een Amerikaanse marinevloot.