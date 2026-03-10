ECONOMIE
Darmkanker: deze vleeswaren kun je beter niet meer eten

gezondheid
door Ans Vink
dinsdag, 10 maart 2026 om 17:14
Wie dagelijks één plakje bacon of ham eet (ongeveer 50 gram bewerkt vlees), verhoogt zijn risico op darmkanker met zo’n 18 procent, stelt het internationale kankeronderzoeksinstituut IARC van de WHO. In Nederland raden KWF en het Voedingscentrum daarom aan om rood en bewerkt vlees zo veel mogelijk te beperken en vleeswaren liefst te mijden. Goed nieuws: met een paar bewuste keuzes op de broodplank en bij de borrel kun je je risico al merkbaar verlagen.
Darmkanker en vleeswaren: wat is het probleem? Bewerkt vlees – alle vlees dat is gezouten, gerookt, gedroogd of waaraan conserveermiddelen zijn toegevoegd – is door IARC ingedeeld in de hoogste categorie “kankerverwekkend voor mensen”. De combinatie van veel verzadigd vet, veel zout en vooral nitrietzouten (E249, E250) maakt vleeswaren belastend voor darmen én bloedvaten. In de darm kunnen nitrietverbindingen worden omgezet in nitrosamines, stoffen die een rol spelen bij het ontstaan van tumoren in de dikke darm.
De rode zone: beter (bijna) schrappen In de gevarenzone zitten vooral salami, chorizo en coppa, bacon en spekblokjes, paté en vette terrines: heel zout, vet en zwaar bewerkt. Ook rauwe of gerookte hammen (Parma, Serrano, Bayonne) lijken onschuldig, maar bevatten vaak veel zout en nitriet en zijn daarom geen dagelijkse keuze. KWF adviseert bewerkt vlees zoals ham, worst en salami liever helemaal te vermijden.
Wat kan nog wél – en hoe vaak? Iets veiliger zijn magere varianten zoals mager gekookt hamvlees zonder zwoerd, bij voorkeur zonder nitriet en met een korte ingrediëntenlijst, of mager gedroogd rundvlees zoals bresaola. Denk aan maximaal één à twee kleine porties vleeswaren per week (in totaal hooguit circa 150 gram), en verder kiezen voor kip, vis, ei, peulvruchten of noten. Een praktisch trucje: rooster één keer per week een kip of stukje rundvlees en gebruik de koude plakjes als “huisgemaakte vleeswaren” op brood.

De belangrijkste “slechte” vleeswaren

VleeswaarWaarom ongunstigExtra opmerking
Salami / droge worstSterk bewerkt, veel zout, veel verzadigd vet, vaak nitrietconserveringKlassiek broodbeleg, beter voor af en toe
ChorizoZeer vet en zout, gerookt/gezouten, nitriet, valt onder bewerkt rood vleesVooral problematisch als vast borrelhapje
Bacon / spek / lardonsHoog vet- en zoutgehalte, vaak nitriet, sterk verhit (bakken) → extra schadelijke stoffenDagelijks ontbijt met bacon is af te raden
Rookworst / knakworstZwaar bewerkt, veel zout en vet, nitriet, vaak lange ingrediëntenlijstLiever incidenteel dan wekelijks
Paté, rillettesZeer vet, vaak veel zout en additieven, bewerkt vleesVooral bij frequente consumptie ongunstig
Vette leverworstHoog in vet, sterk bewerkt, vaak nitriet en andere toevoegingenNiet als standaard broodbeleg gebruiken
Rauwe / gerookte hamHoog zoutgehalte, meestal nitriet, bewerkt rood vleesParma, Serrano, Bayonne: geen dagelijkse keuze
Industriële hotdogsZwaar bewerkt, veel zout, vet, additieven en nitrietVooral in kinderdieet kritisch bekijken

