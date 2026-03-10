Zo ziet Fajah Lourens eruit na cosmetische ingrepen: "Mijn ogen staan nog een beetje foxy"

Fajah Lourens, nog maar 44 jaar, heeft een boven- en onderooglidcorrectie en een temporal lift ondergaan.

Op TikTok beschrijft ze hoe heftig de operatie was. "Toen ik wakker werd na de ingreep was mijn gezicht echt helemaal volgelopen met vocht. Dat hoort er helaas bij in de eerste fase van het herstel. Inmiddels trekt het gelukkig steeds verder weg."

Haar gezicht is nog steeds opgezwollen. "Het voelt mega strak, maar ik wilde het toch even met jullie delen. Uiteindelijk moest ik toch met de billen bloot. Ik ben er heel blij mee."

Een temporal lift is een lift van de hangende buitenste wenkbrauw. Daardoor staan haar ogen nog wat scheef. "Mijn ogen staan nu nog een beetje foxy, maar ook dat is tijdelijk. Het kan helaas tot wel een jaar duren voordat alles volledig is hersteld en helemaal op zijn plek zit", schrijft ze.

Ze heeft geen enkele moeite met cosmetische ingrepen, laat ze nog weten. "De zwaartekracht gaat meespelen, en ik ben absoluut niet vies van de natuur een handje helpen", besluit ze.