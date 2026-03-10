De meest gestolen items uit de supermarkt: ’Mensen stelen niet om te kunnen eten’

Wie denkt dat winkeldieven vooral eerste levensbehoeften meenemen omdat ze moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, heeft het mis. In supermarkten verdwijnen juist vooral producten die makkelijk door te verkopen zijn. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek in veertien landen.

Het onderzoek van Source Tagging Company laat zien dat luxeproducten en merkartikelen veruit het populairst zijn onder winkeldieven. Op de Europese ranglijst staat alcohol met stip op nummer één. Daarna volgen verzorgingsproducten, vlees, koffie en chocolade. Volgens directeur Rafael Alegre is dat patroon overal hetzelfde.

Alcohol bovenaan in Europa

“Alcohol domineert in alle landen waar het open in de schappen staat. Of het nu gaat om Italië, Spanje of België: sterke drank staat bovenaan de lijst”, zegt Alegre tegen vakblad Distrifood. En dat is logisch: flessen sterke drank zijn relatief duur en makkelijk weer te verkopen.

De studie laat volgens Alegre nog iets anders zien: het gros van de winkeldiefstallen heeft weinig te maken met honger. “Basisproducten worden amper gestolen. In plaats daarvan stelen dieven systematisch producten die makkelijk doorverkocht kunnen worden: merk-cosmetica, mooie stukken vlees, dure chocolade en koffie uit het hogere segment.”

Nederlandse top vijf

De Nederlandse top vijf ziet er iets anders uit dan de Europese. Dat komt doordat sterke drank hier niet in de supermarkt wordt verkocht.

Hier staat koffie bovenaan de lijst van meest gestolen producten. Daarna volgen frisdranken, vlees, kaas en gezondheids- en verzorgingsproducten. Opvallend is dat frisdrank in Europa pas op plek negen staat, terwijl het in Nederland nummer twee is.

Miljardenschade

Supermarktdiefstal is een enorme schadepost. Volgens het onderzoek verdwijnen er jaarlijks voor zo’n 43 miljard euro aan producten uit Europese winkels zonder dat er wordt afgerekend.

Om dat tegen te gaan pleit de Source Tagging Company voor nieuwe technologie, zoals chips waarmee producten digitaal gemarkeerd kunnen worden. Zo zijn gestolen artikelen makkelijker te traceren.

Voorlopig blijft dat toekomstmuziek. De techniek is nog te duur en te ingewikkeld om op grote schaal in supermarkten toe te passen.