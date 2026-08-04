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Omzet en winst moederbedrijf Booking.com hoger ondanks oorlog

Economie
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 1:16
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NORWALK (ANP) - Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft de omzet en winst zien stijgen in het tweede kwartaal. Dat is ondanks de impact van de oorlog in het Midden-Oosten, waarvan eerder werd verwacht dat die de vraag naar reizen drukt. "Ondanks de aanhoudende geopolitieke en macro-economische onzekerheid tijdens het tweede kwartaal, bleef de onderliggende reislust veerkrachtig", zegt topman Glenn Fogel in een toelichting op de kwartaalcijfers.
In totaal boekten klanten via sites van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Via sites van het platform gaven zij 51 miljard dollar uit. De omzet die Booking Holdings daar zelf aan overhield, klom met 8 procent tot 7,4 miljard dollar. De nettowinst werd ruim verdubbeld tot 2 miljard dollar.
Booking Holdings, waar ook restaurantplatform OpenTable en boekingsplatform Agoda onder vallen, verlaagde in april nog zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege het conflict in het Midden-Oosten.
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