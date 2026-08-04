Geen hulp gevraagd aan Duitse brandweer bij natuurbrand Venray

OOSTRUM (ANP) - De Duitse krant Welt meldt dat de Nederlandse brandweer nog niet om assistentie van de Duitse collega's heeft gevraagd bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord bevestigt dat. Volgens Welt staat de Duitse brandweer wel paraat om te helpen in de Noord-Limburgse plaats, wanneer dat nodig blijkt.

De natuurbrand in Venray zorgt volgens een woordvoerder van de Duitse brandweer voor een "onplezierige rookgeur" in Kleve, een gebied in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dat ligt dicht bij de Nederlandse grens. Volgens de woordvoerder houdt de Duitse brandweer de situatie in Venray goed in de gaten.

Welt schrijft dat de bevolking in Kleve via een Duitse waarschuwingsapp het advies heeft gekregen om ramen en deuren te sluiten tegen de rook. Die waarschuwing kwam nadat bezorgde burgers meldingen hadden gemaakt.