Ondernemers Midden-Nederland bezorgd over toekomst om stikstof

APELDOORN (ANP) - Bijna een vijfde van de ondernemers in Midden-Nederland vreest voor het voortbestaan van hun bedrijf door de stikstofcrisis. Dat komt naar voren uit een peiling onder 655 ondernemers uit die regio door VNO-NCW Midden. Volgens de ondernemersorganisatie gaat het daarbij vooral om ondernemers in de landbouw en industrie.

Uit het onderzoek komt naar voren dat een kwart van de ondervraagde ondernemers nu al directe hinder ondervindt van de stikstofproblematiek. Het gaat daarbij veelal om grotere bedrijven met meer dan vijftig medewerkers in dienst. Iets meer dan een vijfde van de ondernemers geeft aan nu nog geen problemen te ondervinden, maar die op termijn wel te verwachten.

Ondernemers geven verder aan vooral duidelijkheid van de overheid te missen. Ook ergeren zij zich aan de langdurige besluitvorming en de gebrekkige consistentie in het overheidsbeleid.