Beurzen wachten op verdere ontwikkelingen rond Oekraïne

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak liet maandag weinig beweging zien. Beleggers wachten op de verdere ontwikkelingen rond Oekraïne. Het topoverleg tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin leverde vrijdag geen akkoord op over een staakt-het-vuren. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt maandagavond in het Witte Huis met Trump. Ook een aantal Europese leiders en NAVO-baas Mark Rutte vergezellen Zelensky bij die ontmoeting.

Trump schreef op zijn platform Truth Social dat Zelensky de oorlog met Rusland "bijna onmiddellijk" kan beëindigen als hij afziet van de herovering van de Krim en een NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne. De Franse president Emmanuel Macron zei na afloop van een video-overleg van een reeks landen en Zelensky dat Poetin volgens hem geen vrede wil. Langdurige vrede kan volgens Macron alleen worden afgedwongen, en daar heeft Oekraïne een "sterk leger" voor nodig.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 894,24 punten. Vrijdag ging de AEX ook licht omlaag in afwachting van de ontmoeting tussen Trump en Poetin. De MidKap klom 0,3 procent tot 924,22 punten. Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,5 procent.

Ebusco

ASMI, Besi en ASML verloren tot 0,8 procent. Vrijdag zakten de chipbedrijven al rond 3 procent door tegenvallende vooruitzichten van de Amerikaanse branchegenoot Applied Materials. Ook zei Trump vrijdag spoedig met nieuwe tarieven voor halfgeleiders te komen. In de chipsector wordt al langer gewacht op een aankondiging van Trump over nieuwe heffingen.

Ebusco steeg 6 procent. De in moeilijkheden verkerende bussenfabrikant houdt een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Daar wordt een geplande herstructurering voorgelegd aan de aandeelhouders. Ebusco waarschuwde eerder al meer geld nodig te hebben om te overleven. Vrijdag liet het bedrijf weten dat de omzet in de eerste jaarhelft flink is gedaald. Het nettoverlies werd wel teruggedrongen.

Vestas Wind Systems

De Europese defensiebedrijven gingen omhoog in afwachting van het gesprek tussen Trump en Zelensky. Het Duitse Rheinmetall won 1,9 procent, het Franse Thales klom 0,7 procent en het Britse BAE Systems steeg 1,5 procent.

De Deense windturbinemaker Vestas Wind Systems werd 12 procent meer waard in Kopenhagen. Volgens analisten zijn de regelwijzigingen die de Amerikaanse belastingdienst heeft gepubliceerd over energieprojecten die in aanmerking komen voor belastingvoordelen, minder belastend voor Vestas dan gevreesd.