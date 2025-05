Ondernemers na tariefdreiging: nog een deuk in betrouwbaarheid VS

ZOETERMEER (ANP) - De nieuwe importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump dreigt in te voeren, zijn de volgende deuk in de betrouwbaarheid van de Verenigde Staten als handelspartner. Dat zegt ondernemersorganisatie evofenedex. De organisatie, die de handels- en logistieke belangen van duizenden bedrijven behartigt, noemt de stap "een teken van onderhandelen te kwader trouw".

Trump kondigde vrijdag onverwacht importtarieven aan van 50 procent op Europese producten. De EU en de VS waren nog in onderhandeling over de algehele importtarieven, die voor drie maanden verlaagd waren van 20 naar 10 procent.

De uitstelperiode voor de eerder aangekondigde algehele heffingen loopt nog tot medio juli, benadrukt evofenedex. "Tot die tijd zouden de partijen tijd moeten hebben om tot een akkoord te komen." Maar bedrijven worden nu opnieuw geconfronteerd met "ad-hocbesluiten op zeer korte termijn" waar "vrijwel onmogelijk op te anticiperen valt", aldus de organisatie.