VN-mensenrechtenkantoor hekelt Trumps claim over genocide

GENÈVE (ANP/AFP) - De bewering van de Amerikaanse president Donald Trump over genocide op witte mensen in Zuid-Afrika is "volstrekt ongepast", verklaart het VN-mensenrechtenkantoor. Trump zei dat land wordt afgepakt van witte boeren en dat zij daarna worden vermoord.

Een woordvoerder van het VN-bureau spreekt van "zeer ernstige kwesties" en stelt dat mensen het woord genocide "niet lichtvaardig moeten gebruiken zonder diepgaande kennis van wat het betekent". Ze wijst ook op de geschiedenis van Zuid-Afrika. In het land was decennialang sprake van rassenscheiding.

Trump herhaalde afgelopen week de ongefundeerde claim dat witte Zuid-Afrikanen het slachtoffer zijn van genocide. Dat deed hij tijdens een bezoek van de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa aan het Witte Huis. Trump toonde daarbij beelden die zijn beweringen zouden moeten ondersteunen. De Zuid-Afrikaanse regering ontkent dat er genocide plaatsvindt.