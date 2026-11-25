DEN HAAG (ANP) - Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn bezorgd over de importheffingen die de Verenigde Staten woensdag hebben aangekondigd. Washington kwam met tarieven voor veertien handelspartners, waaronder de Europese Unie. De VS willen een importheffing invoeren van 15 procent voor de meeste producten uit de EU.

De EU en de VS sloten vorig jaar een handelsdeal, waarin een Amerikaanse importheffing van 15 procent op Europese goederen is afgesproken. In het voorstel van woensdag staat echter dat de heffing voor de EU kan worden verhoogd naar 20 procent als lopende handelsgesprekken of de naleving van handelsafspraken volgens de Amerikanen "onbevredigend" zijn.

Als de nieuwe heffing wordt ingevoerd, worden bedrijven in onder meer de auto-industrie, de chemische sector en de farmaceutische industrie daardoor geraakt, aldus de belangenorganisaties voor ondernemers. "Recent CBS-onderzoek laat zien dat de export naar de VS vanuit Nederland al met 25 procent is gedaald. Ook deze nieuwe tarieven zouden gevolgen hebben voor de internationale handel."

Oneerlijke handelspraktijken

De nieuwe importheffingen volgen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere invoertarieven ongeldig had verklaard. De heffingen van woensdag moeten die vervangen. De VS beschuldigen handelspartners van oneerlijke handelspraktijken, door overmatig te produceren en op die manier de Amerikaanse markt te overspoelen. Brussel heeft die beschuldiging afgedaan als onzin.

VNO-NCW en MKB-Nederland zetten vraagtekens bij de conclusies rond overcapaciteit in het rapport van de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger over de EU, waarop de VS de heffing baseren. Verder zeggen de organisaties dat "Nederland als open handelseconomie sterk afhankelijk is van vrije wereldhandel".