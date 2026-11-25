In dertien Nederlandse gemeenten is een bestaand koophuis op dit moment goedkoper dan een jaar geleden. Het CBS berekende dat dit vorig kwartaal nog op zes gemeenten bleef steken. Opvallend is dat vijf van deze dertien in dezelfde streek liggen.

Landelijk blijven de prijzen stijgen: in het derde kwartaal van 2026 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 3,4 procent duurder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster van 11 november. Op het landelijke gemiddelde van 2025, €479.527, is dat ruim €16.000 erbij. Maar in een handvol gemeenten draait het beeld om.

Zoveel minder kost een huis per gemeente

Het CBS geeft alleen percentages. Wij hebben die naast de gemiddelde verkoopprijs per gemeente in 2025 gezet, ook van het CBS. Zo zie je ongeveer wat de daling betekent voor een huis van gemiddelde prijs. Het is een rekensom, geen gemeten prijsverschil of taxatie.

Gemeente Daling in een jaar Gemiddelde prijs 2025 Ongeveer eraf Best 4,6% €553.700 €25.500 Hillegom 4,4% €500.800 €22.000 Texel 3,6% €436.600 €15.700 IJsselstein 2,6% €514.800 €13.400 Veldhoven 1,4% €539.000 €7.500 Eindhoven 0,8% €469.900 €3.800 Delft 0,8% €453.900 €3.600 Zaanstad 0,8% €431.000 €3.400 Amstelveen 0,3% €681.700 €2.000 Geldrop-Mierlo 0,3% €530.700 €1.600 Valkenswaard 0,3% €464.800 €1.400 Haarlem 0,2% €576.600 €1.200 Schouwen-Duiveland 0,2% €461.400 €900

De daling is de verandering van de prijzen in het derde kwartaal van 2026 ten opzichte van het derde kwartaal van 2025. De bedragen zijn afgerond op honderden euro’s.

Opvallend is het groepje rond Eindhoven. Best, Veldhoven, Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard liggen allemaal in dezelfde regio en staan alle vijf op de lijst.

In cijfers

13 gemeenten met een prijsdaling in het derde kwartaal van 2026, tegen 6 een kwartaal eerder (CBS)

3,4 procent: de landelijke prijsstijging in een jaar (CBS en Kadaster)

14,6 procent: de grootste stijging, in Woudenberg (CBS)

€479.527: de gemiddelde verkoopprijs van een bestaand huis in Nederland in 2025 (CBS)

In Hillegom is het geen eenmalige dip

Vier gemeenten stonden ook in het tweede kwartaal al in de min: Hillegom, Veldhoven, Valkenswaard en IJsselstein. In Hillegom werd de daling groter, van 2,5 naar 4,4 procent. In IJsselstein ging hij van 0,3 naar 2,6 procent, in Veldhoven van 0,8 naar 1,4 procent.

Valkenswaard ging de andere kant op: daar zakte de daling van 0,8 naar 0,3 procent. Noord-Beveland en Ouder-Amstel, in het tweede kwartaal nog de grootste dalers, staan er niet meer bij.

Best is de nieuwkomer met de grootste klap. Het Brabantse dorp was in 2025 met ruim €553.000 al flink duurder dan het landelijke gemiddelde.

Een kleine daling kan nog omslaan

Voor alle gemeenten buiten de vier grote steden rekent het CBS met een nieuwe methode. Die gebruikt ook gegevens uit omliggende kwartalen. Daarom zijn de cijfers bij de eerste publicatie voorlopig.

Uit analyse blijkt dat de bijstelling voor gemiddeld 0,7 procentpunt is. - CBS

Voor vijf gemeenten op de lijst is de daling kleiner dan die gemiddelde bijstelling. In Haarlem, Amstelveen of Valkenswaard kan de min bij de volgende publicatie dus zomaar een kleine plus worden. Bij Best, Hillegom en Texel is de marge groot genoeg om er niet van uit te gaan.

Elders gaat het juist hard omhoog

Aan de andere kant van de lijst stijgen de prijzen veel sneller dan ze in Best dalen. Gemiddeld stegen de prijzen in het oosten en noorden harder dan in het westen, net als bij de drie gemeenten met de sterkste stijging in augustus

Woudenberg: 14,6 procent duurder

Oldebroek: 14,1 procent

Asten: 14,0 procent

Berg en Dal: 13,3 procent

Noardeast-Fryslân en Simpelveld: 12,9 procent

Op een gemiddeld huis in Woudenberg, dat in 2025 €552.000 kostte, komt dat neer op ongeveer €80.600 erbij in één jaar. Dat is drie keer zoveel als er in Best af ging.

De dalingen komen niet uit het niets. Eerder deze maand bleek al dat steeds meer verkopers hun vraagprijs laten zakken . Of de lijst van dertien gemeenten verder groeit, laat het CBS in februari zien, met de cijfers over het laatste kwartaal van 2026.

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