Ondernemersorganisaties blij met handelsakkoord Mercosur

DEN HAAG (ANP) - Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met het handelsakkoord Mercosur dat vrijdag werd bereikt door de Europese Commissie en Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. "Dit soort akkoorden is van groot belang voor de Europese en vooral Nederlandse economie met haar kleine thuismarkt, maar ook voor onze veiligheid en onafhankelijkheid", aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

"Met het Mercosur-akkoord wordt een markt gecreëerd van 700 miljoen mensen. Er gaat een streep door meer dan 90 procent van de handelstarieven. Dat maakt de handel met Zuid-Amerikaanse landen voor Nederlandse ondernemers, en zeker ook het mkb, eenvoudiger en goedkoper. Dat is belangrijk voor een handelsland als het onze, dat een derde van zijn nationale inkomen in het buitenland verdient. Naast de afschaffing van tarieven bevat het verdrag ook afspraken over onder andere aanbesteding, intellectueel eigendom en duurzaamheid", aldus een verklaring.