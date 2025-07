Ondernemersvereniging evofenedex vindt deal met VS onbevredigend

ZOETERMEER (ANP) - Ondernemersorganisatie evofenedex noemt het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten "onbevredigend". "Ook een invoertarief van 15 procent schaadt de onderlinge handel", staat in een reactie van de belangenbehartiger voor de handel en logistiek.

Wel begrijpt evofenedex "in de huidige politieke context in de VS dat de Europese Commissie heeft gekozen voor behoud van stabiliteit boven ambitie". De ondernemersvereniging spreekt van "een duur betaald compromis dat stabiliteit moet brengen".

De zondag gepresenteerde deal toont volgens de belangenbehartiger dat de EU moet inzetten op innovatie en concurrentiekracht. "Alleen dan kunnen Europese bedrijven sterker staan in toekomstige handelsgesprekken met de VS en andere grote handelsblokken", staat in de reactie.