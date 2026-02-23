Ondernemersvertrouwen winkeliers na jaren weer positief

DEN HAAG (ANP) - Winkeliers in Nederland zijn voor het eerst in ruim vier jaar weer positief gestemd over de economie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel het ondernemersvertrouwen in de detailhandel is gestegen, houden winkeliers wel zorgen over hun personeelsbestand.

De index die het vertrouwen meet, kwam aan het begin van dit jaar uit op 1,4. Lange tijd waren detailhandelaren nog negatief gestemd over de economie. De indicator voor de personeelssterkte binnen een bedrijf viel wel negatief uit. Dat duidt op krimp van het personeelsbestand.

De detailhandel heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar meer omzet geboekt dan in het vierde kwartaal van 2024. De opbrengsten vielen 3,5 procent hoger uit. Ook de verkopen namen toe. Vooral supermarkten en drogisterijen draaiden een goed kwartaal, aldus het CBS. Zij zagen de omzet met respectievelijk 4,8 procent en 5 procent stijgen. Ook online deden detailhandelaren goede zaken en groeide de omzet met 5,8 procent.

Het aantal faillissementen in de detailhandel nam daarnaast af. In oktober, november en december zijn 62 detailhandelaren failliet verklaard, tegenover 90 een jaar eerder.