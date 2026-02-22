Longkanker wordt al decennia bijna automatisch gekoppeld aan roken. Maar een baanbrekende studie van de Universiteit van Florida en het Markey Cancer Center, gepubliceerd in Nature Metabolism, gooit die aanname open. De onderzoekers ontdekten dat een typisch westers eetpatroon — rijk aan suikers en vetten — de ophoping van glycogeen in longweefsel sterk verhoogt. Dat glycogeen f ungeert vervolgens als een soort suikerlolly voor kankercellen: hoe meer ervan aanwezig is, hoe sneller de tumor groeit en zich ontwikkelt.

De wetenschap achter de ontdekking

Met een innovatieve techniek genaamd ruimtelijke metabolomica brachten de onderzoekers moleculen letterlijk in kaart in menselijk longweefsel. Bij patiënten met longadenocarcinoom bleek het glycogeenniveau opvallend hoog. Vervolgens kregen proefmuizen een dieet met veel vet en fructose. Het resultaat was alarmerend: de longtumoren groeiden significant sneller bij muizen met verhoogde glycogeenwaarden. Toen de glycogeensynthese genetisch werd geblokkeerd, remde de tumorgroei drastisch af.

"Hoe meer glycogeen kankercellen bevatten, hoe meer de tumor groeit en zich ontwikkelt"

Wat betekent dit voor jou?

De bevindingen geven een nieuw perspectief op kankerpreventie. Naast het bekende advies om niet te roken, zou bewustere voeding een fundamentele rol kunnen spelen in de bescherming tegen longkanker . De onderzoekers benadrukken dat glycogeen ook als biomarker kan dienen om de voortgang van de ziekte bij patiënten beter te beoordelen.

Opvallend: er bestaan al drie typen medicijnen die gericht zijn op glycogeenstapeling, oorspronkelijk ontwikkeld voor de zeldzame ziekte van Lafora. Die zouden in de toekomst mogelijk ook bij longkankerbehandeling ingezet kunnen worden.

De boodschap is helder: wat op je bord ligt, raakt niet alleen je hart en bloedvaten — het kan ook je longen kwetsbaarder maken.