Een westers dieet vol suiker en vet versnelt de groei van longkanker.

gezondheid
door Ans Vink
zondag, 22 februari 2026 om 13:38
217731807_m
Longkanker wordt al decennia bijna automatisch gekoppeld aan roken. Maar een baanbrekende studie van de Universiteit van Florida en het Markey Cancer Center, gepubliceerd in Nature Metabolism, gooit die aanname open. De onderzoekers ontdekten dat een typisch westers eetpatroon — rijk aan suikers en vetten — de ophoping van glycogeen in longweefsel sterk verhoogt. Dat glycogeen fungeert vervolgens als een soort suikerlolly voor kankercellen: hoe meer ervan aanwezig is, hoe sneller de tumor groeit en zich ontwikkelt.
Suiker &amp; kanker

Longadenocarcinoom (LUAD) is verantwoordelijk voor circa 40% van alle longkankers wereldwijd. Uit een nieuwe studie in Nature Metabolism blijkt dat een dieet rijk aan suiker en vet de glycogeenopslag in longweefsel verhoogt — en dat dát molecuul als directe brandstof dient voor tumorgroei. Blokkering van de glycogeensynthese vertraagde de tumorprogressie in proefdieren aanzienlijk.

De wetenschap achter de ontdekking

Met een innovatieve techniek genaamd ruimtelijke metabolomica brachten de onderzoekers moleculen letterlijk in kaart in menselijk longweefsel. Bij patiënten met longadenocarcinoom bleek het glycogeenniveau opvallend hoog. Vervolgens kregen proefmuizen een dieet met veel vet en fructose. Het resultaat was alarmerend: de longtumoren groeiden significant sneller bij muizen met verhoogde glycogeenwaarden. Toen de glycogeensynthese genetisch werd geblokkeerd, remde de tumorgroei drastisch af.
"Hoe meer glycogeen kankercellen bevatten, hoe meer de tumor groeit en zich ontwikkelt" 

Wat betekent dit voor jou?

De bevindingen geven een nieuw perspectief op kankerpreventie. Naast het bekende advies om niet te roken, zou bewustere voeding een fundamentele rol kunnen spelen in de bescherming tegen longkanker. De onderzoekers benadrukken dat glycogeen ook als biomarker kan dienen om de voortgang van de ziekte bij patiënten beter te beoordelen.
Opvallend: er bestaan al drie typen medicijnen die gericht zijn op glycogeenstapeling, oorspronkelijk ontwikkeld voor de zeldzame ziekte van Lafora. Die zouden in de toekomst mogelijk ook bij longkankerbehandeling ingezet kunnen worden.
De boodschap is helder: wat op je bord ligt, raakt niet alleen je hart en bloedvaten — het kan ook je longen kwetsbaarder maken.

