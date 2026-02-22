Kabinet komt met extra boete op ziek zijn, snijdt fors in uitkering langdurig zieken

Het kabinet zet het mes in de uitkeringen voor langdurig zieken. Wie in de toekomst arbeidsongeschikt raakt, krijgt een flinke inkomensval voor de kiezen. Vooral mensen met een IVA-uitkering worden hard geraakt. Vakbond CNV slaat alarm.

Volgens CNV kan het inkomensverlies oplopen tot 40 procent ten opzichte van het loon dat iemand verdiende voordat hij of zij ziek werd. CNV-voorzitter Piet Fortuin spreekt van “een harde klap” en “een ramp” voor toekomstige arbeidsongeschikten.

Maximumdagloon omlaag

De grootste ingreep zit in het verlagen van het maximumdagloon, het loon waarover de uitkering wordt berekend, met 20 procent. Dat treft vooral midden- en hogere inkomens.

CNV schetst een concreet voorbeeld: iemand met een bruto maandsalaris van 6000 euro ontvangt onder de huidige WIA-regeling 4200 euro per maand. In de nieuwe situatie wordt dat 3700 euro. Een verschil van 500 euro per maand.

En dat terwijl de stap naar arbeidsongeschiktheid al een forse inkomensdaling betekent. In dit voorbeeld ging de werknemer bij instroom in de WIA al 1800 euro per maand achteruit. Met de nieuwe maatregel komt daar nog eens 500 euro bovenop. Naar schatting worden zo’n 65.000 mensen hierdoor geraakt.

IVA uitgekleed

Voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (IVA) pakt het nog slechter uit. Vanaf 1 januari 2029 wil het kabinet de uitkering verlagen van 75 naar 70 procent van het laatstverdiende loon. Dat kan oplopen tot 270 euro bruto per maand minder. Jaarlijks stromen ongeveer 28.000 mensen de IVA in.

Volgens het kabinet zouden lagere uitkeringen mensen prikkelen om meer te werken. Maar dat argument gaat helemaal niet op bij deze groep. Het gaat immers om mensen die niet kúnnen werken.

Fortuin wijst erop dat 89 procent van de CNV-leden met een WIA-uitkering aangeeft niet meer uren te kunnen maken, vanwege lichamelijke of psychische beperkingen. Dit is ook door een keuringsarts vastgesteld.

De vakbond roept het kabinet op de plannen te schrappen. Anders dreigt volgens CNV een toekomst waarin duizenden arbeidsongeschikten nauwelijks rond kunnen komen.