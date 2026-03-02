Ondernemingskamer stelt twee onderzoekers aan in zaak Nexperia

AMSTERDAM (ANP) - De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft twee onderzoekers aangesteld om het onderzoek naar Nexperia te starten. Dit is de nieuwste stap in het juridische geschil tussen het Europese management van de Nijmeegse chipmaker en zijn Chinese eigenaar Wingtech.

De onderzoekers is gevraagd om binnen twee maanden een actieplan en een budget voor het onderzoek te presenteren. Een woordvoerster van het gerechtshof laat maandag weten dat nog niet te zeggen is wanneer het onderzoek zelf wordt afgerond.

Rond Nexperia brak vorig jaar een diplomatieke rel uit tussen Nederland en China. Demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans plaatste het bedrijf onder curatele, omdat hij bang was dat de Chinese topman Wing Zhang het Europese deel van de chipmaker zou verplaatsen naar China. Rond diezelfde tijd spanden bestuurders van Nexperia een zaak aan bij de ondernemingskamer omdat ze Wing verdachten van belangenverstrengeling.