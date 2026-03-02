ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ondernemingskamer stelt twee onderzoekers aan in zaak Nexperia

Economie
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 13:01
anp020326135 1
AMSTERDAM (ANP) - De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft twee onderzoekers aangesteld om het onderzoek naar Nexperia te starten. Dit is de nieuwste stap in het juridische geschil tussen het Europese management van de Nijmeegse chipmaker en zijn Chinese eigenaar Wingtech.
De onderzoekers is gevraagd om binnen twee maanden een actieplan en een budget voor het onderzoek te presenteren. Een woordvoerster van het gerechtshof laat maandag weten dat nog niet te zeggen is wanneer het onderzoek zelf wordt afgerond.
Rond Nexperia brak vorig jaar een diplomatieke rel uit tussen Nederland en China. Demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans plaatste het bedrijf onder curatele, omdat hij bang was dat de Chinese topman Wing Zhang het Europese deel van de chipmaker zou verplaatsen naar China. Rond diezelfde tijd spanden bestuurders van Nexperia een zaak aan bij de ondernemingskamer omdat ze Wing verdachten van belangenverstrengeling.
loading

POPULAIR NIEUWS

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

294732966_m

Donald Trumps oorlog gaat over maar één ding: Donald Trump.

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

ANP-463743068

Christina Applegate over haar ziekte MS: "Ik heb heel veel pijn"

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ANP-358584782

5 tips om makkelijker je bed uit te komen

Loading