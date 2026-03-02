ECONOMIE
Israël voert nieuwe aanvallen op Teheran uit

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 12:55
TEHERAN (ANP/AFP/DPA) - Israël is maandag een nieuwe "brede aanval" op de Iraanse hoofdstad Teheran begonnen, zei het leger. Ooggetuigen meldden zware bombardementen in de stad, die ongeveer 15 miljoen inwoners kent. Er zou onder meer in de buurt van het parlementsgebouw zijn gebombardeerd.
"De Israëlische luchtmacht is, onder leiding van de Israëlische inlichtingendienst, begonnen met een aanvullende brede aanval op doelen van het Iraanse terreurregime in het hart van Teheran", aldus het Israëlische leger in een verklaring. Eerder had een militaire woordvoerder gezegd dat twee medewerkers van het Iraanse inlichtingenministerie waren omgekomen, onder wie een functionaris die verantwoordelijk was voor Israël.
Het is de derde dag van de grootschalige Amerikaans-Israëlische militaire operatie tegen Iran.
