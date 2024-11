Zweeds incassobureau Intrum vraagt uitstel van betaling aan in VS

STOCKHOLM (ANP/BLOOMBERG) - Het Zweedse incassobedrijf Intrum, dat ook in Nederland actief is, heeft in de Verenigde Staten uitstel van betaling gevraagd. Via een zogeheten Chapter 11-procedure wil de onderneming bescherming tegen schuldeisers om een herstructureringsplan voor zijn schuldenberg van omgerekend zo'n 5 miljard euro door te voeren.

De aanvraag is vrijdag ingediend bij een rechtbank in Texas. De onderneming, met zo'n 10.000 werknemers in twintig landen, is een van de grootste spelers ter wereld voor het invorderen van schulden en biedt ook andere financiële diensten aan. Maar zelf kampt Intrum dus ook met grote schulden. Die zijn ontstaan doordat het bedrijf eerder veel leningen is aangegaan toen de rente erg laag was. Later is de rente omhooggegaan, waardoor al die leningen voor problemen dreigen te zorgen.

Er lopen al maanden gesprekken met schuldeisers. Daarbij is inmiddels een deal bereikt met een meerderheid van de schuldeisers, waarbij die schuldeisers 10 procent van de aandelen in het bedrijf krijgen. Intrum kondigde eerder al een reorganisatie aan, waarbij honderden banen zouden worden geschrapt.

Het bedrijf verwacht de reorganisatie in het eerste kwartaal van volgend jaar af te ronden. Nog niet alle geldschieters kunnen zich vinden in de gekozen oplossing. Er is ook nog een kleine groep obligatiehouders die zich tegen de deal verzet. Zij dringen aan op betere voorwaarden omdat ze door de deal voorlopig geen geld krijgen.