Onderzoek: AI steeds bekender, maar vertrouwen erin blijft laag

DEN HAAG (ANP) - Steeds meer Nederlanders zijn bekend met algoritmes en kunstmatige intelligentie (AI), maar het vertrouwen in deze technologie blijft laag. Dat komt naar voren uit onderzoek van advies- en accountantskantoor KPMG onder ruim duizend Nederlanders.

De bekendheid van de begrippen algoritmes en AI laat volgens de onderzoekers al sinds 2019 een stijgende lijn zien. In het nieuwe onderzoek gaf 84 procent van de ondervraagden aan hier bekend mee te zijn. "Deze toename is zichtbaar over de volle breedte van de Nederlandse samenleving. Opleidingsniveau of leeftijd hebben hier dus steeds minder invloed op."

Bekendheid wil niet zeggen dat de meeste Nederlanders zelf ook gebruikmaken van AI. Slechts 35 procent van de respondenten gaf aan zelf weleens wat te doen met bijvoorbeeld een chatbot als ChatGPT. "Hier zien we echter wel grote verschillen. Van de jongeren gebruikt ongeveer de helft generatieve AI. Datzelfde geldt ook voor de groep hbo- tot wo-opgeleiden."

Onzekerheid

Verder liet 17 procent weten dat hun vertrouwen in deze technologie het afgelopen jaar is toegenomen. Een jaar terug was dat nog 7 procent. Ondanks deze toename blijft dit vertrouwen volgens KPMG nog wel vrij laag. Op een schaal van 1 tot 10 was het vertrouwenscijfer gemiddeld een 5,3.

Die lage score zou onder meer komen door onzekerheid over de impact. Mensen zouden zich bijvoorbeeld afvragen wat de opkomst van AI voor hun werk betekent. Ook is de indruk van KPMG dat incidenten en door AI gemaakte fouten meespelen. De onderzoekers vroegen ook naar het vertrouwen in het gebruik van algoritmes en AI in verschillende sectoren. Daarbij scoorden zorginstellingen en de politie het hoogst en verzekeraars en banken het laagst.

Wet- en regelgeving

De deskundigen bij KPMG denken dat het vertrouwen zou kunnen toenemen als er goede wet- en regelgeving is. "Zeker nu AI door steeds meer organisaties wordt ingezet, neemt het belang hiervan toe. Hier ligt een taak voor Europa, dat met de EU AI Act een belangrijke eerste stap heeft gezet."

De Europese AI Act wordt gefaseerd ingevoerd. Brussel schepte daarin duidelijkheid voor AI-ontwikkelaars waaraan zij moeten voldoen als zij hun producten op de Europese markt willen aanbieden. Ook zijn gebruikers van AI aan regels gebonden om risico's te beperken.