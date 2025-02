Stichting klaagt 'monopolist' Sony aan om dure PlayStation-games

AMSTERDAM (ANP) - Sony rekent "buitensporig hoge" prijzen voor PlayStation-games in zijn digitale winkel voor computerspellen, vindt de stichting Massaschade & Consument. De claimorganisatie kondigt daarom een rechtszaak aan tegen het Japanse elektronica- en entertainmentconcern, waar Nederlanders met een PlayStation zich bij kunnen aansluiten. Volgens de stichting overtreedt Sony namelijk Europese en Nederlandse regels die monopolistisch gedrag moeten voorkomen.

De populairste spellen voor de PlayStation 4 en 5 zijn volgens Massaschade & Consument bijna de helft duurder in de digitale winkel dan als fysieke schijfjes. De organisatie wijt dat aan het feit dat digitale versies van PlayStation-spellen alleen maar te koop zijn in de eigen webshop van Sony, de PlayStation Store. Het gebrek aan concurrentie bij de verkoop van spellen voor de populaire gameconsole zou Sony de mogelijkheid geven om extra hoge prijzen te rekenen.

"Sony gedraagt zich in meer opzichten als een monopolist: gameontwikkelaars moeten vaak wel akkoord gaan met de voorwaarden die Sony ze oplegt, inclusief de prijs waarvoor hun games in de etalage gezet worden", zegt Lucia Melcherts, voorzitter van de stichting. "Dit terwijl de kosten voor Sony juist zijn gedaald, omdat er geen fysieke verkooppunten, drukkosten of transport meer nodig zijn. PlayStation-spelers blijven echter de hoofdprijs betalen, zelfs voor games die al jaren oud zijn."

Compensatie

Ook in andere landen lopen rechtszaken tegen Sony om vermeend misbruik van zijn machtspositie op de gamemarkt. Onder andere in het Verenigd Koninkrijk hoopt een claimorganisatie bij de rechter compensatie af te dwingen voor spelers met een PlayStation.

Massaschade & Consument doet nog geen voorspellingen over de hoogte van een eventuele schadevergoeding, als de rechter die al toewijst. Net zoals bij veel andere massaclaimzaken gaat een deel van de compensatie naar partijen die rechtszaken voorfinancieren, in dit geval het beursgenoteerde Omni Bridgeway en Augusta Ventures. Na aftrek van de gemaakte kosten gaat het om een vergoeding van vermoedelijk 20 tot 25 procent.