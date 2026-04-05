Onderzoek: Duitse DAX-bedrijven keren recorddividend uit

FRANKFURT (ANP/DPA) - De veertig grootste beursgenoteerde bedrijven van Duitsland in de DAX-index op de aandelenbeurs in Frankfurt gaan dit jaar een recordbedrag aan dividend uitkeren aan de aandeelhouders. Dat meldt advies- en accountantskantoor EY in een onderzoek. In totaal gaat het om een bedrag van 55,3 miljard euro, een stijging van bijna 6 procent vergeleken met vorig jaar.

Volgens EY gaan 25 DAX-bedrijven een hoger dividend uitkeren over 2025 dan het jaar ervoor. Tien ondernemingen betalen juist minder uit. De grootste winstuitkeringen komen van verzekeraar Allianz (6,5 miljard euro), telecombedrijf Deutsche Telekom (4,8 miljard euro) en industrieconcern Siemens (4,2 miljard euro).

Daar staat tegenover dat in de autosector het dividend juist daalt door de moeilijke marktomstandigheden voor Duitse autobedrijven, waaronder bij Mercedes-Benz.

De onderzoekers waarschuwen aandeelhouders wel dat volgend jaar het dividend kan dalen door de zwakkere economische omstandigheden voor veel Duitse bedrijven, met name in de industrie.