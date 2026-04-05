Libanese president pleit voor onderhandelingen met Israël

BEIROET (ANP/AFP) - De Libanese president Joseph Aoun heeft zondag opnieuw opgeroepen tot onderhandelingen met Israël. Het buurland voert sinds begin maart weer grote aanvallen uit op Libanon en is ook weer bezig met een grondoffensief in het zuiden.

"Het is waar dat Israël mogelijk in Zuid-Libanon wil doen wat het in Gaza heeft gedaan", aldus Aoun in een televisietoespraak. Hij verwees naar de grote schade en de vele slachtoffers in de Gazastrook. "Gaza is verwoest, meer dan 70.000 mensen zijn omgekomen en uiteindelijk zijn ze aan de onderhandelingstafel gaan zitten, dus waarom zouden wij niet onderhandelen… zodat we op zijn minst de huizen kunnen redden die nog niet zijn vernietigd?"

Israël voerde zijn militaire acties in Libanon op na een vergeldingsaanval van de Libanese groepering Hezbollah op Israël voor het doden van de Iraanse leider Ali Khamenei. Daarvoor was een bestand tussen Israël en Hezbollah van kracht, maar dat werd volgens beide partijen geschonden.