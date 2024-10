Onderzoek: Duitsland heeft 400 miljard voor infrastructuur nodig

FREIBURG (ANP/DPA) - Duitsland heeft ongeveer 400 miljard euro aan investeringen in zijn verouderde infrastructuur nodig, zoals voor wegen, spoor en ook het energienetwerk. Dat zegt een invloedrijke econoom van de Universiteit van Freiburg in een studie. Die professor Lars Feld is een adviseur van de Duitse minister van Financiën Christian Lindner. Volgens Feld heeft de overheid te lang niks gedaan aan investeringen in modernisering van infrastructuur.

Volgens het onderzoek is de komende jaren meer dan 57 miljard euro nodig voor investeringen in het Duitse wegennet en 63 miljard euro voor de verouderde Duitse spoorwegen. Voor investeringen in energie-infrastructuur moet op een wat langere termijn 270 miljard euro worden uitgetrokken, aldus de studie. Dat geld is namelijk ook nodig om de energietransitie in goede banen te leiden.