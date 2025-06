Beste ADHD-behandeling voor volwassenen en ouderen

Lang is ADHD gezien als iets van kinderen of jongvolwassenen. Maar dat is natuurlijk onzin. Mensen die op jonge leeftijd ADHD hebben, groeien daar doorgaans niet overheen en hebben er dus hun hele leven last van. Het valt misschien minder op omdat volwassenen een wat geregeld leven hebben. En misschien hoef jij ook minder te presteren dan toen je in je jeugd van examen naar tentamen leefde. Maar het kan ook zijn dat je er gewoon nog last van hebt.