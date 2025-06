Landen in Midden-Oosten bereiden zich voor op escalatie conflict

Landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd, bereiden zich voor op een mogelijke escalatie van het conflict in de regio. Bahrein en Koeweit kondigden maatregelen aan na Amerikaanse aanvallen op nucleaire installaties in Iran.

"In het licht van de recente ontwikkelingen in de regionale veiligheidssituatie, roepen we burgers en inwoners op om de hoofdwegen alleen te gebruiken wanneer dat noodzakelijk is", meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken van Bahrein. "Dit om de openbare veiligheid te waarborgen en de relevante autoriteiten in staat te stellen de wegen efficiënt te gebruiken." Veel ambtenaren kregen opdracht om voorlopig thuis te werken.

Koeweit meldde dat schuilkelders worden geopend in een groot overheidscomplex, waar zich meerdere ministeries bevinden. Daar kunnen volgens het ministerie van Financiën ongeveer negenhonderd mensen worden opgevangen.

De VS hebben veel militairen gelegerd in het Midden-Oosten. Die bevinden zich ook in landen als Qatar, Irak en de Verenigde Arabische Emiraten.