Onderzoek: Koreaanse cultuur goed voor miljardenexport

DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG) - Consumenten wereldwijd hebben een groeiende interesse in de Zuid-Koreaanse cultuur. Zij geven daardoor steeds meer uit aan zaken als etenswaren, cosmetica, popmuziek en series uit Zuid-Korea. De populaire video-app TikTok en adviesbureau Kantar verwachten op basis van onderzoek dat de exportwaarde van deze producten tegen 2030 bijna verdubbelt tot 143 miljard dollar.

De exportmarkt voor Zuid-Koreaanse culturele zaken wordt ook wel 'Hallyu' genoemd, wat Koreaanse golf betekent. De huidige waarde van deze markt wordt geschat op 76 miljard dollar, maar volgens het onderzoek van TikTok en Kantar kan de markt nog profiteren van groei in de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië.

Zuid-Koreaanse content op sociale media heeft de afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen. Zo is TikTok inmiddels een verzamelplaats geworden voor fans van Koreaanse popmuziek, kortweg K-pop. TikTok-gebruikers nemen bijvoorbeeld korte filmpjes op waarin zij dansen op of meezingen met populaire Koreaanse muzieknummers. Maar er verschijnen ook steeds meer video's over de Koreaanse cultuur en tradities.

Een bekend voorbeeld zijn noedels van het merk Buldak van de Zuid-Koreaanse fabrikant Samyang Foods. Hiervan schoot de verkoop omhoog, nadat de Amerikaanse rapper Cardi B deze in een video op TikTok had beoordeeld. Het filmpje, dat bijna 40 miljoen keer werd bekeken, leidde tot een koerssprong van Samyang Foods op de beurs in Seoel.