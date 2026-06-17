Onderzoek: kwart miljoen jongeren wil meer werken

AMSTERDAM (ANP) - Bijna een kwart miljoen jongeren wil meer uren werken dan zij nu contractueel doen. Daarbij wil meer dan tweederde van de werknemers jonger dan 30 jaar het liefst fulltime werken, terwijl ruim de helft dat daadwerkelijk doet. Dat meldt onderzoeksbureau Intelligence Group. Hierdoor blijft een jaarlijks arbeidspotentieel onder jongeren van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut.

Het bureau zegt dat veel jongeren massaal en structureel vastzitten in te kleine arbeidscontracten. Die onderbenutting is vooral groot in de zorg, het onderwijs en sociaal-maatschappelijke beroepen. Voor de zorg gaat het om ruim 20.500 fte's, voor onderwijs om ruim 9300 fte's en voor sociaal-maatschappelijke beroepen om bijna 9700 fte's.

"Een van de grootste misverstanden over jongeren op de arbeidsmarkt is dat zij minder uren zouden willen werken of geen fulltimebaan zouden ambiëren. Het tegendeel is waar. Zij willen eerder meer uren werken en bij voorkeur fulltime, maar zitten vooral in bepaalde sectoren en beroepen vast in kleine deelcontracten", zegt topman Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group.

Andere sectoren met veel onbenut jong arbeidspotentieel zijn volgens de onderzoekers bijvoorbeeld logistiek, horeca, verkoop en paramedische dienstverlening. "Deze onderbenutting van talent zorgt voor onnodige krapte op de arbeidsmarkt in knelpuntsectoren, maar ook de ontwikkeling van een generatie komt daarmee onder druk te staan. De strikte formatieplekken, het niet kunnen combineren van contracten, fiscale belemmeringen en flexcontracten zijn oorzaken van deze onderbenutting", zegt Waasdorp.