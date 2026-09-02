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Onderzoek: tientallen biljoenen naar AI-datacenters in toekomst

Economie
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 8:17
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De wereldwijde investeringen in datacenters voor kunstmatige intelligentie (AI) zullen de komende jaren blijven toenemen door de enorme AI-vraag. Volgens onderzoek door accountants- en adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) kan dat totale investeringsbedrag in 2050 uitkomen op 31,6 biljoen dollar, oftewel meer dan 27.000 miljard euro.
PwC sluit niet uit dat het bedrag nog groter uitvalt op 50 biljoen dollar doordat AI-toepassingen nog sneller groeien dan vooralsnog wordt voorzien. Het geld dat de komende decennia met AI-datacenters gemoeid zal zijn, valt daarmee hoger uit dan de totale omvang van de Amerikaanse economie ter waarde van circa 30 biljoen dollar.
De onderzoekers denken dat het meeste investeringsgeld naar datacenters in de Verenigde Staten zal gaan, met een bedrag van ruim 15 biljoen dollar. Daarna volgen Azië (8,2 biljoen dollar), Europa (5,6 biljoen dollar) en het Midden-Oosten en Afrika met duidelijk lagere investeringen.
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