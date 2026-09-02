HBO Max en Videoland slaan handen ineen met goedkopere combibundel

HBO Max en Videoland bieden in Nederland vanaf nu gezamenlijke abonnementen aan. Wie beide streamingdiensten via één bundel afsluit, betaalt per maand minder dan voor twee losse abonnementen.

De samenwerking betekent geen fusie: HBO Max en Videoland blijven afzonderlijke platforms met een eigen app, aanbod en abonnementstype. De bundel is vooral bedoeld voor kijkers die zowel internationale series en films als Nederlandse producties, reality en RTL-programma’s willen volgen.

Drie bundels beschikbaar

Er zijn drie combinaties, van een voordelig instappakket met reclame tot een premiumvariant met de uitgebreidste mogelijkheden.

Bundel Prijs per maand Losse prijs per maand Maandelijkse besparing HBO Max Basic met reclame + Videoland Basis €9,99 €12,98 €2,99 HBO Max Standaard + Videoland Plus €17,99 €23,98 €5,99 HBO Max Premium + Videoland Premium €23,99 €31,98 €7,99

De laagste bundel kost dus net geen tientje per maand. Daarvoor krijgen abonnees HBO Max Basic met reclame en Videoland Basis, eveneens een pakket met reclameonderbrekingen. Wie kiest voor het duurste pakket, bespaart op jaarbasis bijna €96 vergeleken met twee losse premiumabonnementen.

Wat krijg je ervoor?

HBO Max is onder meer de plek voor HBO-series, Warner Bros.-films, Max Originals en content van Discovery. Videoland richt zich juist sterk op Nederlandse series, reality, documentaires en programma’s van RTL.

De bundel kan daardoor aantrekkelijk zijn voor huishoudens die bijvoorbeeld internationale titels van HBO Max willen combineren met programma’s als B&B Vol Liefde, The Masked Singer, Nederlandse dramaseries en Videoland Originals.

Let wel op de verschillen tussen de pakketten. Het instapabonnement bevat reclame, terwijl de hogere HBO Max-pakketten meer mogelijkheden bieden voor gelijktijdig kijken, downloads en bij Premium ook 4K-kwaliteit. Bij Videoland zijn Plus en Premium uitgebreider dan Basis, maar Videoland had al aangekondigd ook rond het afspelen van content bij deze duurdere pakketten reclame te kunnen tonen.

Interessant na prijsstijgingen

De bundel komt op een moment waarop streamingdiensten steeds vaker met advertenties werken en hun tarieven verhogen. Videoland verhoogde eerder dit jaar de prijzen: Basis kost €6,99 per maand, Plus €11,99 en Premium €14,99. HBO Max biedt in Nederland pakketten vanaf €5,99 per maand.iculture+1

Voor consumenten die beide diensten toch al los afnemen, is de rekensom daarom eenvoudig: de combibundel is in alle drie de varianten goedkoper. Voor wie slechts één dienst gebruikt, is overstappen uiteraard pas interessant als het aanvullende aanbod ook daadwerkelijk wordt gekeken.

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